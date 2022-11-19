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В Херсон прибыл первый с 24-го февраля поезд

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В Херсон прибыл первый с 24-го февраля поезд

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В Херсон, который недавно был деоккупирован Вооруженными Силами Украины, прибыл первый с 24-го февраля, когда произошло полномасштабное вторжение России, украинский поезд. Об отправлении поезда накануне на своей странице сообщил заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко.

"Первый поезд уехал в Херсон!

Это наш поезд победы!

В вагонах 200 пассажиров, купивших билеты "к победе" и UNITED24.

Поезд в Херсон будет отправляться из Киева по четным числам, а возвращаться назад – по нечетным.

Как и это т потяг, мы вернем в Херсон все для нормальной жизни!

Спасибо всем, кто сейчас работает над тем, чтобы город получил все необходимое!", - написал чиновник.

Сегодня утром поезд прибыл к месту назначения. Видео распространяет Супільне: Херсон.

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В статье: война с россией
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