В Херсон прибыл первый с 24-го февраля поезд
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В Херсон, который недавно был деоккупирован Вооруженными Силами Украины, прибыл первый с 24-го февраля, когда произошло полномасштабное вторжение России, украинский поезд. Об отправлении поезда накануне на своей странице сообщил заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко.
"Первый поезд уехал в Херсон!
Это наш поезд победы!
В вагонах 200 пассажиров, купивших билеты "к победе" и UNITED24.
Поезд в Херсон будет отправляться из Киева по четным числам, а возвращаться назад – по нечетным.
Как и это т потяг, мы вернем в Херсон все для нормальной жизни!
Спасибо всем, кто сейчас работает над тем, чтобы город получил все необходимое!", - написал чиновник.
Сегодня утром поезд прибыл к месту назначения. Видео распространяет Супільне: Херсон.
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