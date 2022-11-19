С российского плена освободили троих морпехов

Из российского плена вернулись трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщают в Фейсбуке.

"Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Уволенным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская, психологическая помощь.

Военно-морские силы Украины еще раз доказывают, что лозунг "Своих не оставляем" для нас не просто слова. Командование ВМС Украины и морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена собратьев", - подчеркнули в ВМС Украины.