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С российского плена освободили троих морпехов

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Воины вернутся домой

С российского плена освободили троих морпехов

ВМС ВСУ

Новина українською

Из российского плена вернулись трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщают в Фейсбуке.

"Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Уволенным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская, психологическая помощь.

Военно-морские силы Украины еще раз доказывают, что лозунг "Своих не оставляем" для нас не просто слова. Командование ВМС Украины и морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена собратьев", - подчеркнули в ВМС Украины.

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В статье: война с россией
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