С российского плена освободили троих морпехов
Воины вернутся домой
ВМС ВСУ
Из российского плена вернулись трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщают в Фейсбуке.
"Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Уволенным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская, психологическая помощь.
Военно-морские силы Украины еще раз доказывают, что лозунг "Своих не оставляем" для нас не просто слова. Командование ВМС Украины и морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена собратьев", - подчеркнули в ВМС Украины.
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