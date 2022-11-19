Риши Сунак провел встречу с Зеленским в Киеве

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Украину. Британский политик провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсуждали вопросы безопасности.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Во время сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов.

Обсудили наши возможности защиты украинской и европейской энергетической безопасности. Пообщались и о защите украинского неба и нашем оборонном сотрудничестве. Также подробно рассмотрели дипломатическую ситуацию и совместные международные усилия ради мира.

Благодарю за принципиальную поддержку Украины и максимальную конструктивность в переговорах", - прокомментировал встречу украинский президент.