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Риши Сунак провел встречу с Зеленским в Киеве

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Обсуждали энергетическую и оборонную безопасность

Риши Сунак провел встречу с Зеленским в Киеве

Новина українською

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Украину. Британский политик провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсуждали вопросы безопасности.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Во время сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов.

Обсудили наши возможности защиты украинской и европейской энергетической безопасности. Пообщались и о защите украинского неба и нашем оборонном сотрудничестве. Также подробно рассмотрели дипломатическую ситуацию и совместные международные усилия ради мира.

Благодарю за принципиальную поддержку Украины и максимальную конструктивность в переговорах", - прокомментировал встречу украинский президент.

В свою очередь, Риши Сунак после визита написал в своем твиттере, что Великобритания будет с Украиной до конца в этой борьбе против российской агрессии.

"Британия знает, что значит бороться за свободу. Мы с вами до конца", - написал премьер-министр.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Риши Сунак
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