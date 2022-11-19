Под Санкт-Петербургом раздался мощный взрыв на магистральном газопроводе

Возле городка Мурино Ленинградской области сегодня произошел мощный взрыв на газопроводе.

Как сообщает Фонтанка, жилые здания задеты не были, поскольку труба шла через лес, который в результате взрыва загорелся. Сейчас его пытаются потушить.

"Взорвался газопровод в лесу. До домов не дойдет, но отсюда видно, конечно. Пламя еще есть. Но чтобы оно куда-то пошло, такого нет. Пожарные вокруг — три машины, три скорые и полицейские машины я насчитала. Взрыв был очень сильный. Мы аж присели. Гул такой. Приехали пожарные и гул начал стихать. Все произошло после трех часов, в начале четвертого. Продолжалось 5–10 минут", - рассказала сотрудница одного из ТЦ, расположенного неподалеку.

Официальных комментариев от властей на этот счет пока нет. При этом телеграм-каналы уже пишут, что газопровод, на котором случилось ЧП, вел к Северному Потоку-1, а также станции СПГ Портовая, которую Газпром запустил в сентябре.

Взрыв произошел на газораспределительной станции неподалёку от спального района Мурино в Санкт Петербурге pic.twitter.com/fb126WRsNY — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) November 19, 2022

Напомним, ранее в Орловской области РФ загадочным образом взорвалась нефтебаза.