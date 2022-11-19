Под Санкт-Петербургом раздался мощный взрыв на магистральном газопроводе
Карма сработала?
Коллаж: obozrevatel.com
Возле городка Мурино Ленинградской области сегодня произошел мощный взрыв на газопроводе.
Как сообщает Фонтанка, жилые здания задеты не были, поскольку труба шла через лес, который в результате взрыва загорелся. Сейчас его пытаются потушить.
"Взорвался газопровод в лесу. До домов не дойдет, но отсюда видно, конечно. Пламя еще есть. Но чтобы оно куда-то пошло, такого нет. Пожарные вокруг — три машины, три скорые и полицейские машины я насчитала. Взрыв был очень сильный. Мы аж присели. Гул такой. Приехали пожарные и гул начал стихать. Все произошло после трех часов, в начале четвертого. Продолжалось 5–10 минут", - рассказала сотрудница одного из ТЦ, расположенного неподалеку.
Официальных комментариев от властей на этот счет пока нет. При этом телеграм-каналы уже пишут, что газопровод, на котором случилось ЧП, вел к Северному Потоку-1, а также станции СПГ Портовая, которую Газпром запустил в сентябре.
Взрыв произошел на газораспределительной станции неподалёку от спального района Мурино в Санкт Петербурге pic.twitter.com/fb126WRsNY— Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) November 19, 2022
Напомним, ранее в Орловской области РФ загадочным образом взорвалась нефтебаза.
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