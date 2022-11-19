 Американские системы ПВО Hawk заступили на боевое дежурство в Украине ᐉ UA-Футбол
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Американские системы ПВО Hawk заступили на боевое дежурство в Украине

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Значительное усиление украинской воздушной обороны

Американские системы ПВО Hawk заступили на боевое дежурство в Украине

Новина українською

Воздушное командование "Центр" сообщает, что на боевое дежурство заступил американский зенитный ракетный комплекс Hawk.

Данный ЗРК призван усилить украинскую систему ПВО уже в ближайшие дни.

"Hawk имеет среднюю дальность впечатления и для уничтожения самолетов, а в поздних модификациях – для перехвата ракет. Западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели Ястребом в 85%. Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат", – сообщили в конмандовании "Центр".

Напомним, в начале месяца в Украину прибыли системы ЗРК NASAMS и Aspide.

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В статье: война с россией
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