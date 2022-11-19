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ВСУ ликвидировали российского подполковника, отвечавшего за связь десантной дивизии

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Где-то под Херсоном

ВСУ ликвидировали российского подполковника, отвечавшего за связь десантной дивизии

Новина українською

В российских социальных сетях появилось сообщение о смерти подполковника армии РФ Сергея Никулина.

Примечательно, что этот оккупант был начальником связи, а также заместителем начальника штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. При каких обстоятельствах он был демилитаризован, неизвестно. Но именно части этой дивизии пытались держать Херсон и в конце концов сбежали на левый берег Днепра под давлением Украинской Армии.

Сообщается, что Никулин воевал в Сирии и Чечне, а также получил орден мужества, конечно же, посмертно.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 19 ноября было уничтожено уже почти 84 тысячи российских солдат.

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В статье: война с россией
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