россияне обстреляли гуманитарную точку в Херсонской области
Во время раздачи хлеба
россми
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне обстреляли гуманитарную точку в Херсонской области. Террористы нанесли удар в то время, когда люди получали хлеб.
В результате российского удара по Белозерке в Херсонской области ранения получили 5 человек.
Также заместитель ОП рассказал, что вчера на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка авто наехало на мину. В итоге 1 человек погиб, 1 – травмирован.
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Источник:ТИМОШЕНКО Офіс Президента
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