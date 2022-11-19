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россияне обстреляли гуманитарную точку в Херсонской области

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Во время раздачи хлеба

россияне обстреляли гуманитарную точку в Херсонской области

россми

Новина українською

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне обстреляли гуманитарную точку в Херсонской области. Террористы нанесли удар в то время, когда люди получали хлеб.

В результате российского удара по Белозерке в Херсонской области ранения получили 5 человек.

Также заместитель ОП рассказал, что вчера на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка авто наехало на мину. В итоге 1 человек погиб, 1 – травмирован.

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В статье: война с россией
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