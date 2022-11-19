 Великобритания поставит Украине 120 зенитных орудий и антидроновое оборудование ᐉ UA-Футбол
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Великобритания поставит Украине 120 зенитных орудий и антидроновое оборудование

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Риши Сунак привез новый пакет помощи в Киев

Великобритания поставит Украине 120 зенитных орудий и антидроновое оборудование

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня, 19 ноября, премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По результатам встречи британский лидер сообщил, что его страна предоставит Украине новый пакет военной противовоздушной помощи. Новый пакет будет включать 120 зенитных орудий, радиолокационные станции для борьбы с беспилотниками и специальное зимнее оборудование для украинских военных. Также будет предусмотрена гуминатрная помощь в 16 млн фунтов.

"Сегодня я прибыл, чтобы сказать, что Великобритания будет продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Украина не обретет мир и безопасность, в которых она нуждается и заслуживает".

Пока вы давите на российские войска на поле боя, ваши дома, больницы и объекты критической инфраструктуры уничтожаются с воздуха. Чтобы помочь вам защитить себя, мы сегодня оказываем новую противовоздушную помощь, в том числе 120 специальных зенитных пушек, а также антидроновое снаряжение", - рассказал Сунак.

Также премьер-министр сообщил, что Великобритания расширит обучающие программы для ВСУ, в частности для военных медиков и инженеров.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Риши Сунак
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Источник:
ukrinform.ua

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