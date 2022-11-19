Павелко вызывают в Генпрокуратуру для вручения подозрения по делу 2018 года
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Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Журналист и общественный деятель Константин Андриюк предоставил новою информацию по делу главы УАФ Андрею Павелко.
Как сообщает активист, руководителя УАФ вызывают в Генеральную Прокуратуру Украины даже не для для следственных действий, а для вручения подозрения - по делу 2018-го года.
"Как оказалось, во вторник 22 ноября 2022 в 11:00, его вызывают в ГПУ не просто на следственные действия. Андрея Васильевича вызывают, чтобы там вручить ему подозрение! В уголовном производстве, которое зарегистрировано еще в июне 2018 года", - написал Андриюк.
Напомним, Павелко подозревается в коррупции и отмывании денег. Ранее, в октябре во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская подозрение было вручено генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому. Проблемы с законом также есть у финансового директора УАФ Евгении Сагайдак.
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