Генштаб: В результате огневого поражения в Скадовском районе ВСУ ликвидировали около 60 оккупантов

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 двести шестьдесят девятых суток героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

За текущие сутки враг нанес 2 ракетных удара и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От ракетного удара российских оккупантов пострадали объекты гражданской инфраструктуры города Святогорск.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Огурцово, Охримовка, Зарубинка, Чугуновка и Амбарно Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Площанка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Времовка Донецкой области и Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Железнодорожное и Малая Токмачка – Запорожской;

на Криворожском и Херсонском направлениях – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Красный Маяк, Качкаровка, Токаревка, Чернобаевка и Херсон.

По имеющейся информации, завершились военные учения подразделений 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии вооруженных сил российской федерации, которые проходили на территории Брестской области республики беларусь. Военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения. Часть указанного личного состава получила старую форму одежды и уже используемого снаряжения. Военная техника, в основном, в плохом техническом состоянии - все время требует ремонта.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение места скопления живой силы оккупантов 17 ноября, в населенном пункте Михайловка на временно занятой территории Запорожской области. Известно, что потери противника составили более 30 человек ранеными и погибшими.

По уточненной информации, в результате огневого поражения Силами обороны района сосредоточение врага вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области 17 ноября, потери захватчиков составили около 60 человек погибшими.

В Луганске отмечается увеличение количества оккупационных подразделений российских войск. В населенных пунктах Красное и Семейкино на временно оккупированной территории Луганской области противник размещает личный состав в оставленных помещениях и принудительно выселяет гражданское население из домов в другие населенные пункты.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили состав боеприпасов противника.