 Зеленский: Основные вопросы - фронт, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны ᐉ UA-Футбол
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Зеленский: Основные вопросы - фронт, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны

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Президент рассказал об очередном заседании Ставки главнокомандующего

Зеленский: Основные вопросы - фронт, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны

Фото: Anton Kulakowskiy

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 19-го ноября.

"Только что провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – это фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны.

Отдельно обсудили бои в Донецкой области. Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки. Конечно, особое внимание уделили энергетике.

Готовим важные международные события – уже в ближайшее время. Все, что нужно для нашей защиты, обеспечим. Всех, кого можно привлечь для поддержки нашего государства, привлекаем. Спасибо всем, кто работает для Украины! Благодарю всех, кто воюет за Украину!", - рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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