 Ермак: Мир будет тогда, когда ни одного российского солдата не останется на украинской земле ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ермак: Мир будет тогда, когда ни одного российского солдата не останется на украинской земле
В тренде

Ермак: Мир будет тогда, когда ни одного российского солдата не останется на украинской земле

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Этого можно достичь двумя способами

Ермак: Мир будет тогда, когда ни одного российского солдата не останется на украинской земле

Наталия Мосейчук YouTube

Новина українською

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поделился мнениями о ходе войны.

"Мир будет тогда, когда ни одного русского солдата не останется на украинской земле. Этого можно достичь двумя способами: они идут либо из нее – либо у нее. Выбор предлога оставляем за ними: Украина – свободная страна", - написал Ермак.

Напомним, сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Британский лидер предоставил новый пакет помощи, который включает 120 зенитных орудий, радиолокационные станции для борьбы с беспилотниками и специальное зимнее оборудование для украинских военных.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Андрей Ермак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Andriy Yermak

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде