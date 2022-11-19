Ермак: Мир будет тогда, когда ни одного российского солдата не останется на украинской земле
Этого можно достичь двумя способами
Наталия Мосейчук YouTube
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поделился мнениями о ходе войны.
"Мир будет тогда, когда ни одного русского солдата не останется на украинской земле. Этого можно достичь двумя способами: они идут либо из нее – либо у нее. Выбор предлога оставляем за ними: Украина – свободная страна", - написал Ермак.
Напомним, сегодня премьер-министр Великобритании
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