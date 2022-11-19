Глава Пентагона: НАТО не втянут в войну путина, однако США поддерживают Украину
Остин о глобальной ситуации
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Глава Пентагона Ллойд Остин на Международном форуме безопасности в Галифаксе поделился мнениями насчет потенциального участия НАТО в противостоянии российской агрессии.
"Не ошибайтесь: НАТО не втянут в войну путина, однако США поддерживают Украину и будут защищать территорию НАТО", - сообщил Остин.
Также министр обороны США заявил, что в мире существует риск распространения ядерного оружия.
"Вторжение рф предлагает предварительный взгляд на возможный мир тирании и беспорядка, в котором никто из нас не хочет жить. Это приглашение в более опасный мир, преследующий тень распространения ядерного оружия.
Так как за этим наблюдают путинские соратники-автократы. И они вполне могли сделать вывод, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на агрессию. И это может привести к опасной тенденции распространения ядерного оружия", – рассказал американец.
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