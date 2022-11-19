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Сунак: Соединенное Королевство и союзники продолжат поддерживать Украину в борьбе против этой варварской войны

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Британский лидер подвел итоги визита в украинскую столицу

Сунак: Соединенное Королевство и союзники продолжат поддерживать Украину в борьбе против этой варварской войны

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал свой визит в Киев и переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я горжусь тем, как Великобритания поддерживала Украину с самого начала. И я сегодня здесь, чтобы сказать, что Соединенное Королевство и наши союзники будут продолжать поддерживать Украину, когда она борется за прекращение этой варварской войны и установление справедливого мира. В то время как Вооруженным Силам Украины удается отбросить российские войска на земли, мирные жители подвергаются жестоким бомбардировкам с воздуха.

Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и средства борьбы с беспилотниками, и усиление гуманитарной поддержки для холодной, тяжелой зимы, которая впереди. Очень большая честь быть сегодня в Киеве и иметь возможность встретиться с теми, кто делает так много и платит столь высокую цену, чтобы защитить принципы суверенитета и демократии", – рассказал Сунак.

Также британский лидер, признавая, что украинцы столкнутся с тяжелейшей зимой, с массовым отключением света, разрушением домов, школ и больниц, подтвердил выделение 12 миллионов фунтов стерлингов для реагирования Всемирной продовольственной программы, а также 4 миллионов фунтов стерлингов для Международной организации по миграции. Финансирование поможет обеспечить генераторы, жилье, ремонт водоснабжения и мобильные клиники. Великобритания также посылает десятки тысяч зимних комплектов одежды для экстремальных холодов для украинских войск.

К тому же, сотрудничая с правительством Украины, Великобритания определила первые восемь строительных проектов, поддержанных UK Export Finance, чтобы помочь отремонтировать критическую инфраструктуру Украины и заложить основы для экономического восстановления. Проекты включают в себя шесть мостов и два проекта жилья, в том числе застройку в Буче для около 2250 жителей.

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В статье: война с россией Риши Сунак
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Источник:
Генштаб ВСУ

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