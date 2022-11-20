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В Луганской области россияне устанавливают дополнительные блокпосты для задержания дезертиров

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Мобилизированные возмущены

В Луганской области россияне устанавливают дополнительные блокпосты для задержания дезертиров

informnapalm.org

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал информацию о передислокации российских подразделений, а также о недовольстве мобилизованных оккупантов:

“По имеющейся информации, командование российских оккупационных войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр на Херсонщине, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Мобилизированные лица, из которых, в большинстве своем, состоят эти формирования, очень возмущены перспективами реализации указанных планов.

В Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для обнаружения и задержания дезертиров”, - говорится в сводке.

Напомним, что 11 ноября украинская армия освободила правый берег Днепра Херсонщины, а также город Херсон.

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В статье: Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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