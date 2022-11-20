 Генштаб: ВСУ ликвидировали еще 330 оккупантов ᐉ UA-Футбол
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Генштаб: ВСУ ликвидировали еще 330 оккупантов

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Кроме этого, восемь единиц уничтоженной техники

Генштаб: ВСУ ликвидировали еще 330 оккупантов

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги потерь российских оккупантов за минувшие сутки войны против Украины.

Украинские военные ликвидировали 330 захватчиков. Также было уничтожено восемь единиц техники.

Отметим, что Генштаб снова не сообщил, на каком именно направлении россияне понесли больше всего потерь.

В целом потери оккупантов с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 84 210 (+330 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 2886 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5817 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 1868 (+1) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 209 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 480 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4371 (+3) ед,
  • специальной техники – 161 (+0).
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В статье: Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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