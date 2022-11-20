 Франция предоставила Украине две батареи ЗРК Crotale ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Франция предоставила Украине две батареи ЗРК Crotale
В тренде

Франция предоставила Украине две батареи ЗРК Crotale

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Наше ПВО станет еще сильнее

Франция предоставила Украине две батареи ЗРК Crotale

Getty Images

Новина українською

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню раскрыл детали по военной помощи, переданной Украине. Чиновник отметил, что среди последних систем – ЗРК Crotale.

Рассказывая об уже оказанной Францией помощи, Лекорню сказал, что в Украине уже находятся две батареи ЗРК Crotale, а также две ракетные системы залпового огня.

Данный ЗРК имеет дальность 10 км и высотность 5 км. Crotale может противостоять разным типам воздушных целей, включая ракеты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BFMTV

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде