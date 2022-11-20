Франция предоставила Украине две батареи ЗРК Crotale

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню раскрыл детали по военной помощи, переданной Украине. Чиновник отметил, что среди последних систем – ЗРК Crotale.

Рассказывая об уже оказанной Францией помощи, Лекорню сказал, что в Украине уже находятся две батареи ЗРК Crotale, а также две ракетные системы залпового огня.

Данный ЗРК имеет дальность 10 км и высотность 5 км. Crotale может противостоять разным типам воздушных целей, включая ракеты.