Франция предоставила Украине две батареи ЗРК Crotale
Наше ПВО станет еще сильнее
Getty Images
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню раскрыл детали по военной помощи, переданной Украине. Чиновник отметил, что среди последних систем – ЗРК Crotale.
Рассказывая об уже оказанной Францией помощи, Лекорню сказал, что в Украине уже находятся две батареи ЗРК Crotale, а также две ракетные системы залпового огня.
Данный ЗРК имеет дальность 10 км и высотность 5 км. Crotale может противостоять разным типам воздушных целей, включая ракеты.
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Источник:BFMTV
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