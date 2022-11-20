Отступление россиян с Херсона было более организированным, чем предыдущие, - Британская разведка
Будет ли организированным отступление с Крыма?
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Британская разведка считает отступление российских оккупационных войск с правобережья Херсонщины гораздо более организованным, чем в других случаях, что может свидетельствовать о лучшем командовании.
"Недавнее отступление россии из западной части Херсона произошло относительно организованно, по сравнению с предыдущими масштабными отступлениями российских войск во время войны. Потери транспортных средств во время отступления, вероятно, исчислялись десятками, а не сотнями, тогда как значительная часть оставшейся техники была успешно уничтожена российскими войсками, чтобы предотвратить ее захват украинскими силами", - говорится в обзоре.
Причиной такого относительного успеха россиян в британской разведке считают более эффективную организацию управления войсками под единым оперативным командованием генерала Сергея Суровикина.
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