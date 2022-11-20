 Отступление россиян с Херсона было более организированным, чем предыдущие, - Британская разведка ᐉ UA-Футбол
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Отступление россиян с Херсона было более организированным, чем предыдущие, - Британская разведка

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Будет ли организированным отступление с Крыма?

Отступление россиян с Херсона было более организированным, чем предыдущие, - Британская разведка

фото из свободных источников

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Британская разведка считает отступление российских оккупационных войск с правобережья Херсонщины гораздо более организованным, чем в других случаях, что может свидетельствовать о лучшем командовании.

"Недавнее отступление россии из западной части Херсона произошло относительно организованно, по сравнению с предыдущими масштабными отступлениями российских войск во время войны. Потери транспортных средств во время отступления, вероятно, исчислялись десятками, а не сотнями, тогда как значительная часть оставшейся техники была успешно уничтожена российскими войсками, чтобы предотвратить ее захват украинскими силами", - говорится в обзоре.

Причиной такого относительного успеха россиян в британской разведке считают более эффективную организацию управления войсками под единым оперативным командованием генерала Сергея Суровикина.

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В статье: война с россией Херсон
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Источник:
DefenceHQ

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Комментарии (1)
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prom (Черкаssы)
20.11.2022 в 14:00
Всё идёт к тому, что набираясь опыта, армия рф станет лучшей и реально 1-й армией мира по отступлению. Маневры, перемещения, передислокации при отступлениях, как правильно бросать технику, имущество, оружие, как избавляться от бронежилетов, тяжелого снаряжения, всего, что может ограничивать движения и мешать быстрее бежать - во всех этих элементах они смогут давать уроки армиям других стран ☝️
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