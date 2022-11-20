Россияне планируют теракт на атомной электростанции в Беларуси - ГУР

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что российские спецслужбы в ближайшее время планируют проведение ряда терактов на территории Беларуси с целью спровоцировать техногенные катастрофы на объектах критической инфраструктуры.

По информации украинской разведки, местом проведения возможных "инцидентов" выбраны территории, граничащие со странами ЕС и Украиной, в частности Гродненская и Брестская области. Одна из главных целей – белорусская атомная электростанция возле города Островец.

"Разработкой и реализацией проекта занимаются российские спецслужбы. В то же время белорусский кгб просто поставлен в известность. Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму", говорится в сообщении ГУР.

В настоящее время подразделения белорусских кгб, МВС и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности.

По мнению разработчиков "проекта", все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для кремля общественное мнение в белорусском обществе.

ГУР напоминает, что АЭС "Островец" построена в 2020 году по российскому проекту и на российские деньги. Международные эксперты отмечают, что строительство прошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождавшихся взрывами оборудования.