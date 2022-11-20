Германия поставила Украине боеприпасы для РСЗО, технику и датчики защиты от дронов

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Германия предоставила очередной пакет помощи для фронта.

В Украину доставлено:

- боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II;

- 3 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh (в общей сложности уже 8);

- 17 единиц автомобилей для пограничной службы (в общей сложности уже 39);

- 1 погрузчик (в общей сложности уже 4);

- запасные части для крупнокалиберного пулемета М2;

- 24 MG3 для бронированных эвакуационных машин (в общей сложности уже 30);

- 10 датчиков защиты от дронов (в общей сложности уже 28);

- 20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от дронов;

- 116 полевых обогревателей.

Германия поддерживает Украину поставками оборудования и вооружения из запасов Бундесвера и поставками из промышленности, которые финансируются из средств федеральной помощи на обучение.

В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства по инициативе модернизации были увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства предназначены в первую очередь в пользу Украины. В то же время, они будут использованы для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из которых в свою очередь могут быть возмещены расходы государств-членов ЕС на поддержку услуг для Украины.