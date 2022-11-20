россия выпустила по территории Украины уже 4700 ракет

Сегодня, 20 ноября президент Украины обратился к участникам Международной организации Франкофонии.

В ходе онлайн-выступления украинский президент заявил, что за 270 дней полномасштабной войны россия выпустила по территории Украины 4700 ракет.

"Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны. Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию. Возвращение мира возможно! Но оно возможно, когда каждый в мире понимает, что никто не заслуживает ни одного дня террора", - сказал участникам Владимир Зеленский.