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россия выпустила по территории Украины уже 4700 ракет

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Ужасающее количество

россия выпустила по территории Украины уже 4700 ракет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 20 ноября президент Украины обратился к участникам Международной организации Франкофонии.

В ходе онлайн-выступления украинский президент заявил, что за 270 дней полномасштабной войны россия выпустила по территории Украины 4700 ракет.

"Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны. Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию. Возвращение мира возможно! Но оно возможно, когда каждый в мире понимает, что никто не заслуживает ни одного дня террора", - сказал участникам Владимир Зеленский.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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