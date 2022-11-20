Минобороны: Те, кто говорят о паузе в войне, наверное никогда не загорали в январе в Крыму
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В Министерстве обороны Украины прокомментировали прогнозы о возможной "паузе в войне зимой".
"Те, кто говорят о возможной паузе, наверное никогда не загорали в январе на Южном берегу Крыма", — заявили в Минобороны.
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Источник:Twitter Defense of Ukraine
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
20.11.2022 в 21:33
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