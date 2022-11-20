Зеленский: Украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно
Традиционное обращение президента
Фото: Anton Kulakowskiy
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 20 ноября.
"Завершается этот день – уже 270 день полномасштабной войны.
Первое – фронт. Наиболее жесткие бои – по-прежнему в Донецкой области. Луганщина – понемногу и с боями двигаемся. По состоянию на это время на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня. Юг – держим оборону и последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов.
Второе – это энергетика. Восстановление сетей и технических возможностей снабжения, разминирование линий электропередач, ремонты – все продолжается круглосуточно. И я благодарю всех энергетиков, работников коммунальных служб, областных администраций – всех, кто работает ради украинцев.
Третье – внешняя политика. Украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно. Она вполне конструктивна и реалистична – в отличие от пустой и лживой русской риторики о якобы готовности их к переговорам. Мы сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира", – рассказал президент.
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Мариуполь снова без побед, Оболонь не отпускает ЛНЗ. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Катар – Эквадор. Анонс и прогноз матча-открытия ЧМ на 20.11.2022
- Отец Караваева: Чтобы я - отец игрока сборной - брал у россиян паек? Такого позора мне не нужно
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
Новости по теме
- 23:46 Украинские Сунак: Соединенное Королевство и союзники продолжат поддерживать Украину в борьбе против этой варварской войны
- 21:34 Украинские Ермак: Мир будет тогда, когда ни одного российского солдата не останется на украинской земле
- 19:43 Украинские Зеленский: Основные вопросы - фронт, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны