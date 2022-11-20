 Зеленский: Украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно ᐉ UA-Футбол
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Зеленский: Украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно

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(2 голосов)

Традиционное обращение президента

Зеленский: Украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно

Фото: Anton Kulakowskiy

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 20 ноября.

"Завершается этот день – уже 270 день полномасштабной войны.

Первое – фронт. Наиболее жесткие бои – по-прежнему в Донецкой области. Луганщина – понемногу и с боями двигаемся. По состоянию на это время на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня. Юг – держим оборону и последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов.

Второе – это энергетика. Восстановление сетей и технических возможностей снабжения, разминирование линий электропередач, ремонты – все продолжается круглосуточно. И я благодарю всех энергетиков, работников коммунальных служб, областных администраций – всех, кто работает ради украинцев.

Третье – внешняя политика. Украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно. Она вполне конструктивна и реалистична – в отличие от пустой и лживой русской риторики о якобы готовности их к переговорам. Мы сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира", – рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
20.11.2022 в 22:18
Може «формулу миру»? А, ахмєтовські дбли :)))
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