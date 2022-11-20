Зеленский: Украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 20 ноября.

"Завершается этот день – уже 270 день полномасштабной войны.

Первое – фронт. Наиболее жесткие бои – по-прежнему в Донецкой области. Луганщина – понемногу и с боями двигаемся. По состоянию на это время на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня. Юг – держим оборону и последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов.

Второе – это энергетика. Восстановление сетей и технических возможностей снабжения, разминирование линий электропередач, ремонты – все продолжается круглосуточно. И я благодарю всех энергетиков, работников коммунальных служб, областных администраций – всех, кто работает ради украинцев.

Третье – внешняя политика. Украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно. Она вполне конструктивна и реалистична – в отличие от пустой и лживой русской риторики о якобы готовности их к переговорам. Мы сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира", – рассказал президент.