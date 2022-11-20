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россияне нанесли удар по жилому дому в Харьковской области

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Под завалами могут быть люди

россияне нанесли удар по жилому дому в Харьковской области

Ілюстраційне фото

Новина українською

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что вечером 20 ноября россияне снова обстрелили Харьковскую область.

На этот раз пострадал жилой дом в Пгт. Шевченково, Купянского района.

На месте российского удара работают ГСЧС. Под завалами дома могут находиться люди.

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В статье: война с россией Кирилл Тимошенко
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