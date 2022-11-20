россияне нанесли удар по жилому дому в Харьковской области
Под завалами могут быть люди
Ілюстраційне фото
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что вечером 20 ноября россияне снова обстрелили Харьковскую область.
На этот раз пострадал жилой дом в Пгт. Шевченково, Купянского района.
На месте российского удара работают ГСЧС. Под завалами дома могут находиться люди.
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Источник:ТИМОШЕНКО. Офіс Президента
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