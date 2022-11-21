"Мы с вами". Премьеры Польши и Финляндии пообещали Украине больше помощи
Наши партнеры по борьбе за безопасность Европы и европейское будущее
Mateusz Morawiecki
Премьер-министры Польши и Финляндии Матеуш Моравецкий и Сана Марин записали видео, в котором еще раз поддержали Украину и украинский народ в борьбе с полномасштабным вторжением России. Видео опубликовал Моравецкий в Facebook в воскресенье, 20 ноября. Он посетил Хельсинки и встретился с финской коллегой.
"Мы твердо чувствуем, что вы также боретесь за европейские ценности, европейскую безопасность и европейское будущее. Поэтому вы всегда будете иметь нашу поддержку. Это будут не только слова, но и действия и факты", – сказал Моравецкий.
"Мы полностью поддерживаем Украину в ее борьбе против России. Мы за вас и вместе с вами, когда вы защищаете свою страну и европейские ценности", – заявила финский премьер Марин.
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