"Вы – элита войска и гордость нации". Валерий Залужный поздравил десантников

21 ноября в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил нашей страны. По этому случаю главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил всех десантников.

"Дорогие боевые друзья! Поздравляю вас с Днем Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Вы – всегда первые! Вы там, где тяжелее всего. Вы прошли особый отбор и изнурительную подготовку. Именно поэтому вы являетесь элитой войска и гордостью нации".

"Закаленные в тяжелых боях, вы дали достойный отпор врагу. Все без исключения бригады наших Десантно-штурмовых войск – легендарны. Я благодарю каждого десантника за службу, за верность военной присяге и клятве десантника. Склоняю голову перед теми, чья кровь навсегда влилась в ваши береты. Поздравляю с праздником! Горжусь и полагаюсь на вас! Слава ДШВ! Слава Украине!"