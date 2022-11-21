 Ночью россияне обстреляли Никополь и пгт в Харьковской области – под завалами могут быть люди ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночью россияне обстреляли Никополь и пгт в Харьковской области – под завалами могут быть люди
В тренде

Ночью россияне обстреляли Никополь и пгт в Харьковской области – под завалами могут быть люди

Общие новости
(1 голосов)

Проклятые нелюди

Ночью россияне обстреляли Никополь и пгт в Харьковской области – под завалами могут быть люди

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

Российские оккупанты поздно вечером 20 ноября обстреляли Харьковскую область. Пострадали гражданские. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Пгт. Шевченково, Купянский район – россияне снова обстреляли жилой дом".

По его словам, под завалами могут находиться люди, на месте происшествия работают спасатели. В результате обстрела поселка Шевченково Харьковской области погиб человек. Как сообщили спасатели, ударом разрушило торцевую стену дома, крышу и 4 квартиры. Еще одного человека достали из-под завалов в тяжелом состоянии.

На Днепропетровщине – шесть обстрелов за ночь. Россияне снова терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией. Ударили по трем громадам: Никопольской, Марганецкой и Мировской. Направили туда около 60 снарядов. В Никополе ранен 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь (остался лечиться дома). В городе российские снаряды повредили частные дома, лодки и автомобили. В Мировской и Марганецкой громадах обошлось без пострадавших. Детали обстрелов выясняются.

Читайте также"Мы с вами". Премьеры Польши и Финляндии пообещали Украине больше помощи

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде