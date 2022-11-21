Ночью россияне обстреляли Никополь и пгт в Харьковской области – под завалами могут быть люди
Проклятые нелюди
Резниченко Телеграм-канал
Российские оккупанты поздно вечером 20 ноября обстреляли Харьковскую область. Пострадали гражданские. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Пгт. Шевченково, Купянский район – россияне снова обстреляли жилой дом".
По его словам, под завалами могут находиться люди, на месте происшествия работают спасатели. В результате обстрела поселка Шевченково Харьковской области погиб человек. Как сообщили спасатели, ударом разрушило торцевую стену дома, крышу и 4 квартиры. Еще одного человека достали из-под завалов в тяжелом состоянии.
На Днепропетровщине – шесть обстрелов за ночь. Россияне снова терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией. Ударили по трем громадам: Никопольской, Марганецкой и Мировской. Направили туда около 60 снарядов. В Никополе ранен 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь (остался лечиться дома). В городе российские снаряды повредили частные дома, лодки и автомобили. В Мировской и Марганецкой громадах обошлось без пострадавших. Детали обстрелов выясняются.
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