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ВСУ за воскресенье ликвидировали еще около 400 российских оккупантов

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Украинская авиация нанесла шесть ударов по врагу

ВСУ за воскресенье ликвидировали еще около 400 российских оккупантов

фото - Getty Images

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля по 21 ноября.

В частности, за воскресенье, 20 ноября, было уничтожено 390 оккупантов. Таким образом, общие потери личного состава армии России составляют около 84600 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 20 единиц военной техники:

  • танков - 2892 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5822 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1870 (+2) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),
  • крылатые ракеты – 480 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4378 (+7) ед,
  • специальная техника – 161 (+0).

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что авиация Сил обороны в течение воскресенья нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения оккупантов и 3 – по позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 других важных объекта противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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