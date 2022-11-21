ВСУ за воскресенье ликвидировали еще около 400 российских оккупантов

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля по 21 ноября.

В частности, за воскресенье, 20 ноября, было уничтожено 390 оккупантов. Таким образом, общие потери личного состава армии России составляют около 84600 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 20 единиц военной техники:

танков - 2892 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5822 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1870 (+2) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),

крылатые ракеты – 480 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4378 (+7) ед,

специальная техника – 161 (+0).

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что авиация Сил обороны в течение воскресенья нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения оккупантов и 3 – по позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 других важных объекта противника.