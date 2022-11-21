ВСУ за воскресенье ликвидировали еще около 400 российских оккупантов
Украинская авиация нанесла шесть ударов по врагу
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля по 21 ноября.
В частности, за воскресенье, 20 ноября, было уничтожено 390 оккупантов. Таким образом, общие потери личного состава армии России составляют около 84600 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 20 единиц военной техники:
- танков - 2892 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5822 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1870 (+2) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),
- крылатые ракеты – 480 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4378 (+7) ед,
- специальная техника – 161 (+0).
В утренней сводке Генштаба сообщалось, что авиация Сил обороны в течение воскресенья нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения оккупантов и 3 – по позициям его зенитных ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 других важных объекта противника.
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