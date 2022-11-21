В оккупированной Макеевке горела нефтебаза

Во временно оккупированном городе Макеевка Донецкой области в ночь на 21 ноября загорелись цистерны с топливом на территории нефтебазы. Об этом сообщила оккупационная администрация днр. По их словам, спасатели установили горение двух цистерн с топливом объемом 70 кубических метров на железнодорожном полотне по территории нефтебазы.

Читайте такжеРубрика Бавовна на России. В селе Стальной Конь в Орловской области взорвалась нефтебаза

Также загорелись три стационарные емкости в одном обвале объемом 60 кубических метров, размещенные в 20-25 метрах от железнодорожного полотна. Причиной пожара там называют взрыв взрывоопасного предмета.

Ликвидация пожара завершена, были задействованы якобы 84 человека и 20 единиц техники. Дополнительно к месту направили пожарный поезд и мотопомпу.