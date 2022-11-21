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Спикер Воздушных сил – о новых массированных ударах по Украине и передаче Ираном ракет для РФ

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Проклятые россияне

Спикер Воздушных сил – о новых массированных ударах по Украине и передаче Ираном ракет для РФ

Укринформ ТВ

Новина українською

Новых массированных ракетных ударов со стороны России можно ожидать когда угодно, поскольку оккупанты не оставляют намерений покинуть Украину в блекауте. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Враг не оставил попыток склонить Украину к каким-то переговорам, "перемирию", чтобы использовать это для себя, чтобы перегруппироваться и нарастить потенциал и ударить снова. Удары можно ожидать когда угодно, потому что РФ не отказывается от намерений оставить нас в блекауте".

"Если РФ будет ежедневно наносить массированные удары с большим использованием вооружения, то ракет у них точно не останется. У врага в достаточно малом количестве остались Искандеры, но Калибры и Х-101 россияне продолжают производить".

На вопрос, есть ли до сих пор вероятность передачи Ираном России ракет, спикер Воздушных сил предположил, что в силу определенных дипломатических факторов этот процесс мог замедлиться, но готовиться стоит ко всему.

"Возможно, включены какие-то дипломатические ресурсы, переговорные процессы, возможно, какие-то страны на это влияют. Будем надеяться, что террорист не получит этих ракет, это облегчит навалы. Можем только надеяться, надо готовиться к любым вызовам".

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В статье: война с россией Юрий Игнат
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