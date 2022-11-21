 В ДТЭК и Укрэнерго рассказали, угрожает ли Украине и Киеву в частности полный блекаут ᐉ UA-Футбол
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В ДТЭК и Укрэнерго рассказали, угрожает ли Украине и Киеву в частности полный блекаут

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В ДТЭК и Укрэнерго рассказали, угрожает ли Украине и Киеву в частности полный блекаут

Резніченко Телеграм-канал

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Киев защищен системами противовоздушной обороны. Соответственно, вероятность полного отключения света в столице мала. К тому же множество систем ввода и генерации расположены в самом городе. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Надо нанести удар по всем этим объектам, чтобы электричество полностью исчезло. По его словам, теоретически такой удар возможен, если, например, не сработает ПВО.

"Поэтому теоретически, конечно, возможен такой удар по всем этим объектам, почему-то вдруг не сработает ПВО и одновременно выключит свет во всем городе. Вероятна ли такая история? Теоретически да. Но я думаю, что этот риск можно принять. У нас есть ПВО, которая улучшается, и последние атаки показали, что она работает гораздо лучше, чем было раньше. Мы многое сделали по укреплению объектов, и у нас уже есть восстановленные и восстанавливаемые объекты".

В то же время в эфире телемарафона выступил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий: не обязательно, что блекаут в Украине состоится именно в этом сезоне. Ведь если он и произойдет, то сразу начнутся восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение украинцам. По словам Кульчицкого, трудно спрогнозировать, какова будет продолжительность блекаута, если он произойдет, поскольку все будет зависеть от характера и степени повреждения инфраструктуры.

"Это может быть продолжительность, сравнимая с последней массированной атакой, может быть длиннее, может быть короче".

Пока украинские энергетики провели обучение и знают, как действовать в случае блекаута в Украине, чтобы как можно быстрее все восстановить.

В Украине 21 ноября не планируют аварийные отключения, однако уже начали отключать ток по графику. В то же время в ДТЭК обещают, что будут пытаться отключать электроэнергию на период не более 4 часов подряд. Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго" и ДТЭК, размещенных на официальных сайтах ведомств. При этом в случае необходимости "Укрэнерго" может в любой момент возобновить аварийные отключения.

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В статье: война с россией электричество
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