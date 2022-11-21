"Приветов для россиян будет много". Концерн Укроборонпром начал выпускать снаряды калибра 152 мм
Калибр НАТО
Укроборонпром
Государственный концерн "Укроборонпром" поздравил украинцев в своем Facebook с Днем Достоинства и Свободы.
"Вот они, 152 мм нашей, украинской ярости. Уже вскоре по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много".
"Укроборонпром" наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметров, а также мин калибра 120-мм, об этом стало известно ранее. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО уже не первый месяц. Рассредоточено, на разных мощностях, в том числе стран-партнеров.
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Источник:Укроборонпром
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.11.2022 в 12:53
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