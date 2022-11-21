"Приветов для россиян будет много". Концерн Укроборонпром начал выпускать снаряды калибра 152 мм

Государственный концерн "Укроборонпром" поздравил украинцев в своем Facebook с Днем Достоинства и Свободы.

"Вот они, 152 мм нашей, украинской ярости. Уже вскоре по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много".

"Укроборонпром" наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметров, а также мин калибра 120-мм, об этом стало известно ранее. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО уже не первый месяц. Рассредоточено, на разных мощностях, в том числе стран-партнеров.