 Приветов для россиян будет много. Концерн Укроборонпром начал выпускать снаряды калибра 152 мм ᐉ UA-Футбол
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"Приветов для россиян будет много". Концерн Укроборонпром начал выпускать снаряды калибра 152 мм

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(1 голосов)

Калибр НАТО

"Приветов для россиян будет много". Концерн Укроборонпром начал выпускать снаряды калибра 152 мм

Укроборонпром

Новина українською

Государственный концерн "Укроборонпром" поздравил украинцев в своем Facebook с Днем Достоинства и Свободы.

"Вот они, 152 мм нашей, украинской ярости. Уже вскоре по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много".

"Укроборонпром" наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметров, а также мин калибра 120-мм, об этом стало известно ранее. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО уже не первый месяц. Рассредоточено, на разных мощностях, в том числе стран-партнеров.

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В статье: война с россией
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Источник:
Укроборонпром

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.11.2022 в 12:53
Калібр НАТО наче 155 , ане 152 .
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