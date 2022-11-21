Российские войска обстреляли Херсон, есть раненые
Воюем с террористами
RFE, фото иллюстративное
Российские военные обстреляли Херсон, в результате чего пострадали гражданские, об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается".
11 ноября Минобороны сообщило, что Херсон возвращается под контроль украинской армии. Российские военные отступили с правого берега Днепра, где, в частности, расположен Херсон. Случилось это после того, как 9 ноября российское военное руководство объявило об отводе войск из города и с правого берега Днепра.
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