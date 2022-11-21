Залетел в Москвич с изображением кремля. Украинский дрон под названием eBOSH прошел боевые испытания
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Фото из свободных источников
Специалисты украинской организации "Черный ворон" создали и опробовали беспилотный летательный аппарат типа камикадзе под названием eBOSH. Инженеры собрали квадрокоптер и присоединили к нему обычную пластиковую сантехническую трубу, внутрь которой заложили гранату ВОГ-17.
Они снабдили аппарат системой управления с видом от первого лица (FPV). Оператор видит изображение с камеры, установленной на дроне, с помощью специальных очков. Так получается эффект присутствия, будто человек сидит в кабине самолета.
Канал "Украина Сейчас" снял на камеру испытания беспилотника и опубликовал видео на YouTube. На данном этапе дальность полета eBOSH составляет 2 км, но разработчики планируют увеличить ее до 4 км. Дрон может разгоняться до 150 км/ч, хотя для эффективного уничтожения целей достаточно 70-80 км/ч. В ходе испытаний eBOSH дрон-камикадзе охотился на автомобиль "Москвич" с изображением кремля на борту и наполовину заполненным баком.
Под управлением оператора беспилотник залетел внутрь автомобиля и взорвался в салоне. Разработчики обещают, что вскоре другие eBOSH отправят на фронт, чтобы бойцы ВСУ с их помощью наносили высокоточные удары по российским оккупантам.
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