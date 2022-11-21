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Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом

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Все 30 стран НАТО также поддержали идею создания международного трибунала

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом

фото из свободных источников

Новина українською

Парламентская ассамблея НАТО, которая сейчас проходит в Мадриде, призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников и признала РФ государством-террористом.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга Народа", глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", – заявил Чернев.

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По его словам, резолюция содержит ряд важных для Украины решений:

увеличение поставок Украине вооружения;

разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;

создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

Также Чернев подчеркнул, что в резолюции закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Принятие этой резолюции – это важный политический шаг, отражающий настроения в западных парламентских кругах, а потому влияющий на руководство стран в принятии решений", – пояснил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО.

Он констатировал, что украинская позиция относительно создания трибунала, выплаты репараций и признания России государством-террористом постепенно получает поддержку на самых высоких международных площадках.

"За преступления против человечности, военные преступления, не имеющие срока давности и за преступление агрессии, наказание будет неотвратимым. Мы этого обязательно добьемся", – подытожил Чернев.

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В статье: война с россией
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