Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом
Все 30 стран НАТО также поддержали идею создания международного трибунала
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Парламентская ассамблея НАТО, которая сейчас проходит в Мадриде, призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников и признала РФ государством-террористом.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга Народа", глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.
"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", – заявил Чернев.
По его словам, резолюция содержит ряд важных для Украины решений:
увеличение поставок Украине вооружения;
разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;
создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.
Также Чернев подчеркнул, что в резолюции закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Принятие этой резолюции – это важный политический шаг, отражающий настроения в западных парламентских кругах, а потому влияющий на руководство стран в принятии решений", – пояснил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО.
Он констатировал, что украинская позиция относительно создания трибунала, выплаты репараций и признания России государством-террористом постепенно получает поддержку на самых высоких международных площадках.
"За преступления против человечности, военные преступления, не имеющие срока давности и за преступление агрессии, наказание будет неотвратимым. Мы этого обязательно добьемся", – подытожил Чернев.
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