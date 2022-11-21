Генштаб: На временно оккупированной территории АР Крым продолжаются мероприятия скрытой мобилизации

Генеральный штаб ВСУ опубликовал актуальную информацию с фронта по состоянию на 18:00 21-го ноября 2022-го года. Как говорится в сообщении, за текущие сутки противник нанес 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвел более 10-ти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения.

На временно оккупированной территории АР Крым продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. В частности, в Симферополе, 19-го ноября состоялось совещание руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями поселковых советов. Главным вопросом этого сборища было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла удар по району сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны, в свою очередь, поразили пункт управления, состав горюче-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.