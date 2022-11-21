Энергетики прогнозируют, что отключения света по всей Украине будут до марта
Если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электронергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко предупредил, что отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться до начала весны. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
"Сегодня снова имеем разные отключения: начинали со стабилизационного графика, но днем получили новые ограничения от Укрэнерго и отключаемся и экстренно. Максимальные ограничения за сегодня - 391 МВт, отключены более 953 тысяч клиентов".
Энергетики, невзирая на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта.
Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электронергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее продолжительными.
Существуют также разные прогнозы развития этой ситуации, и они полностью зависят от атак россии.
К примеру, положительный: новых атак не происходит, возвращается прежний уровень генерации. Тогда мы, по всей вероятности, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще.
Негативный будет в случае, если сеть сильно повредят в результате атак. Тогда придется задействовать не только временные стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень продолжительное время.
Мне кажется, следует быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим. Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение. Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и винить кого-то. Тем более все мы знаем, кто виноват на самом деле", - написал Коваленко.
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