Освобождение Херсонской области изменило тактику применения авиации РФ

Освобождение правобережья Херсонщины повлияло на тактику применения российской авиации, противник вынужден перебрасывать вертолеты вглубь временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Укринформ.

"Освобождение Херсонщины несколько изменило тактику применения российской авиации, потому что (был деоккупирован) знаменитый аэродром в Чернобаевке, где была армейская авиация, вертолеты противника, эти вертолеты нужно куда-то переместить. Есть Джанкой, есть еще 4 аэродрома, которые используют враг. Противник немного больше времени будет тратить на подлет. Так же аэродром Чаплинка (потерянный для России - Ред.)... Минус 2 аэродрома - это для нас только позитив", - пояснил он.

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В то же время, он отметил, что для авиации расстояние особого значения не имеет. Если говорить об истребителях, то подлетное время несколько изменится.

Спикер напомнил, что для боевых вылетов враг использует около 40 аэродромов - на территории РФ, Белоруссии и временно оккупированного Крыма.