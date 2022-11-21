Федецкий: Инфантино — ты дебил или нет? Полный неадекват

Экс-защитник Карпат, Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий раскритиковал позицию ФИФА и в частности президента организации Джанни Инфантино во время полномасштабного военного вторжения рф в Украину.

"Когда практически весь мир поддерживает Украину, мы ждем реакции ФИФА, где должна быть дисквалификация, полная изоляция от абсолютного всего, а они реагируют совсем по-другому — продают трансляцию [ЧМ-2022] россии. Мы понимаем, что там полная коррупция, полная зависимость ФИФА от россии. И, к сожалению, это так происходит. Это реалии.

Мы видим, с каким скандалом проходит этот чемпионат мира, с какими человеческими жертвами строились эти стадионы. Это не просто так берется. Обычные рабочие из Пакистана, из других стран просто погибали на производстве и это воспринималось как должное.

Также реакция ФИФА на события в Украине. Они [работники ФИФА] совершенно ручные люди. Инфантино – человек, который продал себя за деньги, продал абсолютно все, что можно. Не знаю, как реагировать. У меня просто ненависть ко всему, особенно к тому москальско-рашистскому. Потому мне этот чемпионат мира абсолютно не интересен", - сказал Федецкий.

Также Федецкий жестко прошелся по Инфантино, обвинив его в неадекватности. Отметим, что глава ФИФА предлагал на время ЧМ-2022 приостановить военные действия .

"Хочется сказать, Джанни – ты дебил или нет? Остановим ли войну на месяц? То есть давайте вот в этот месяц мирные люди будут гибнуть, а как будет чемпионат мира, то не будем стрелять, пусть люди поживут, а потом снова продолжим. Это полный неадекват. Я понимаю по его словам только одно – это продажный человек, который за деньги продал бы любому свою жалкую душу, пожалуй, и дьяволу. Не нужно обращать на них внимание", - подвел итог Артем.