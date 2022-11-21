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Эрдоган: Россия не выполнила свои обязательства в Сирии

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У Турции с Россией были определенные договоренности по Сирии

Эрдоган: Россия не выполнила свои обязательства в Сирии

фото из свободных источников

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей в Сирии.

Об этом Эрдоган заявил в понедельник журналистам, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Турецкий президент напомнил о договоренностях 2019 года, заключенных в Сочи, согласно которым российская сторона взяла на себя ответственность по зачистке отдельных районов Сирии от, по словам Эрдогана, террористов.

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"К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Или не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами предпримем необходимые шаги против террористов", - сказал Эрдоган.

"Именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12 объектам террористов в сирийском Кобани. Это часть операций, которые будут продолжены", - добавил турецкий президент.

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В статье: война с россией Реджеп Тайип Эрдоган
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