Эрдоган: Россия не выполнила свои обязательства в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей в Сирии.

Об этом Эрдоган заявил в понедельник журналистам, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Турецкий президент напомнил о договоренностях 2019 года, заключенных в Сочи, согласно которым российская сторона взяла на себя ответственность по зачистке отдельных районов Сирии от, по словам Эрдогана, террористов.

"К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Или не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами предпримем необходимые шаги против террористов", - сказал Эрдоган.

"Именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12 объектам террористов в сирийском Кобани. Это часть операций, которые будут продолжены", - добавил турецкий президент.