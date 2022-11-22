Великобритания поставила ВСУ модернизированные версии ракет Brimstone 2
Оккупантам будет больно
MBDA Systems
Великобритания поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, дальность пуска которых вдвое больше, чем ранее переданные ракеты Brimstone первого поколения. Об этом сообщает издание Telegraph.
Ракеты, оснащенные лазерной системой самонаведения, традиционно запускаются ВВС Великобритании из истребителей Tornado и Typhoon, однако ВСУ в качестве мобильных пусковых установок используют грузовые машины.
Стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в 207 тысяч долларов. Дальность полета ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км, но с запуском с наземных платформ она равна около 12 км.
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Украденное африканское счастье. Видео голов и обзор матча Сенегал - Нидерланды 0:2
- США – Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- ОК Юг: На Кинбурнской косе ВСУ поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО