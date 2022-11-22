Великобритания поставила ВСУ модернизированные версии ракет Brimstone 2

Великобритания поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, дальность пуска которых вдвое больше, чем ранее переданные ракеты Brimstone первого поколения. Об этом сообщает издание Telegraph.

Ракеты, оснащенные лазерной системой самонаведения, традиционно запускаются ВВС Великобритании из истребителей Tornado и Typhoon, однако ВСУ в качестве мобильных пусковых установок используют грузовые машины.

Стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в 207 тысяч долларов. Дальность полета ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км, но с запуском с наземных платформ она равна около 12 км.