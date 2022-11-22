 Киево-Печерскую Лавру оцепили сотрудники СБУ ᐉ UA-Футбол
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Киево-Печерскую Лавру оцепили сотрудники СБУ

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(2 голосов)

Что там происходит?

Киево-Печерскую Лавру оцепили сотрудники СБУ

СБУ

Новина українською

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине. В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.

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Следовательно, указанные мероприятия проводятся для: недопущения использования Лавры как очага "русского мира"; проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.; безопасности населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят обзор территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины. Все действия совершаются в пределах действующего законодательства.

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В статье: СБУ война с россией
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Источник:
СБУ

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Комментарии (4)
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Spokoyno (Київ)
22.11.2022 в 09:34
Спочатку дали там влаштувати попівське-рашистське кубло! Так завдячуючи частині нашої громади, як відвертим посіпакам так і корисним дурникам москви! На жаль не всіх з них навіть війна вилікувала... Може хоч тепер знищать цей гадючник!?!
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0
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WuTаng (Київ)
22.11.2022 в 10:00
Да-да, виродку. Спочатку ти кажеш, що тобі за наших азовців важливіші Суркіси і футбольчик, а зараз раптом про рашистське кубло згадав. Таку ганчірку, як ти, тільки руська повія могла виховати. Ковтай!
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WuTаng (Київ)
22.11.2022 в 10:01
Чи що за дурню ти вчора писав на захист опзжшників? Нічого поганого в тому, що вони вивозять гроші в казино Монако під час війни? Бо хто як не вони будуть фінансувати тобі футбольчик? В тебе все з головою нормально?
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+1
0
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WuTаng (Київ)
22.11.2022 в 10:07
Ти або за руський мір або проти. Не можна бути трохи вагітною, коли тобі вигідно. Дятел с.ка
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