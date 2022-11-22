Киево-Печерскую Лавру оцепили сотрудники СБУ

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине. В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.

Следовательно, указанные мероприятия проводятся для: недопущения использования Лавры как очага "русского мира"; проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.; безопасности населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят обзор территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины. Все действия совершаются в пределах действующего законодательства.