Киево-Печерскую Лавру оцепили сотрудники СБУ
Что там происходит?
СБУ
Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине. В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.
Следовательно, указанные мероприятия проводятся для: недопущения использования Лавры как очага "русского мира"; проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.; безопасности населения от провокаций и террористических актов.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят обзор территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины. Все действия совершаются в пределах действующего законодательства.
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