Уже 85 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Уверенно двигаемся к показателю в 3 тысячи танков
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях российской армии, начиная со дня полномасштабного вторжения 24 февраля.
По состоянию на утро 22 ноября ориентировочные потери армии РФ достигли отметки в 85 тысяч человек, в частности, за понедельник было уничтожено 400 российских оккупантов.
Также за понедельник уничтожено 37 единиц вражеской техники
- танков - 2895 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5827 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1882 (+12) ед,
- РСЗО - 395 (+2) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),
- крылатые ракеты – 480 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4393 (+15) ед,
- специальная техника – 161 (+0).
Указывается, что 21 ноября наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
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