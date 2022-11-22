 Уже 85 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян ᐉ UA-Футбол
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Уже 85 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Уверенно двигаемся к показателю в 3 тысячи танков

Уже 85 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

фото - Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях российской армии, начиная со дня полномасштабного вторжения 24 февраля.

По состоянию на утро 22 ноября ориентировочные потери армии РФ достигли отметки в 85 тысяч человек, в частности, за понедельник было уничтожено 400 российских оккупантов.

Также за понедельник уничтожено 37 единиц вражеской техники

  • танков - 2895 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5827 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1882 (+12) ед,
  • РСЗО - 395 (+2) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),
  • крылатые ракеты – 480 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4393 (+15) ед,
  • специальная техника – 161 (+0).

Указывается, что 21 ноября наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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В статье: война с россией
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