Уже 85 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях российской армии, начиная со дня полномасштабного вторжения 24 февраля.

По состоянию на утро 22 ноября ориентировочные потери армии РФ достигли отметки в 85 тысяч человек, в частности, за понедельник было уничтожено 400 российских оккупантов.

Также за понедельник уничтожено 37 единиц вражеской техники

танков - 2895 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5827 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1882 (+12) ед,

РСЗО - 395 (+2) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),

крылатые ракеты – 480 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4393 (+15) ед,

специальная техника – 161 (+0).

Указывается, что 21 ноября наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.