Канада выпустила государственные облигации, средства от продажи которых будут переданы Украине

Правительство Канады выпустило в обращение государственные облигации, средства от продажи которых будут переданы Украине, об этом объявили в министерстве финансов Канады.

"Чтобы дать канадцам возможность напрямую поддержать храбрый народ Украины, правительство Канады сегодня выпускает облигации "Суверенитет Украины" в объеме 500 миллионов долларов".

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О намерении выпустить подобные облигации впервые объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на участии в съезде Конгресса украинцев Канады в прошлом месяце. Он сказал, что средства помогут правительству Украины, чтобы оно имело возможность и дальше предоставлять важные услуги украинцам этой зимой, выплачивая пенсии, закупая горючее и восстанавливая энергетическую инфраструктуру.

Канадцы, которые приобретут ценные бумаги, де-факто купят обычные пятилетние канадские правительственные облигации с действующей процентной ставкой 3,3%, которая будет зависеть от рыночных условий на момент проведения операции. Инвестиции полностью обеспечены кредитным рейтингом Канады ААА.