В США ускорили пополнение запасов оружия, оно исчерпывается из-за поставок Украине

Темп сокращения оружия превышает внутренние контрольные показатели скорости расхода Пентагона на 15%. США ускоряет приобретение оружия для пополнения американских запасов из-за поставок оружия Украине. Об этом сообщает издание Reuters.

Главный закупщик оружия для армии США Дуг Буш заявил, что ускорение работы по оформлению контрактов зависит от одновременного выполнения всех процессов, ранее выполнявшихся последовательно, и основывается на уроках, изъятых из пандемии коронавируса.

США заключили контракты с производителями оружия на сумму около 1 миллиарда долларов со второй половины октября, преимущественно на боеприпасы и ракеты, что свидетельствует об ускорении темпов принятия решений по контрактам. Также был заключен контракт почти на полмиллиарда долларов с компанией Lockheed Martin.