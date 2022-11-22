Есть новости по поводу света. Глава Николаевской ОВА – о ситуации в регионе

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале записал видеообращение.

"Николаев. 10:25, 22 ноября. К счастью, меньше прилетов в нашей области. Работаем по восстановлению региона, восстановлению деоккупированных территорий. Есть хорошие новости по свету. Нам помогают другие области, которые прислали дополнительные бригады".

"Также мы помогаем Херсону, чтобы там быстрее появился свет. Будем посылать дополнительные автобусы, технику, разминирование. Все это дело сейчас кипит. В городе мы убираем, приводим дороги в соответствующее состояние, чтобы было легче передвигаться. Это будет по всей области. Также сегодня-завтра запускаем реестры, позволяющие ЦНАПам полноценно работать. В общем, полноценно восстанавливаем регион".

"У нас осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы мы юридически вышли из состояния воюющей области. Как вы знаете, свет мы имеем, пока. Делаем все, чтобы он был у нас и дальше, наша система выдержит. Усиливаем охрану и систему ПВО. Работаем дальше".