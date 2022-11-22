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Министр обороны Украины показал инфографику с количеством ракет, оставшихся у россиян

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Министр обороны Украины показал инфографику с количеством ракет, оставшихся у россиян

Getty Images / Global Images Ukraine

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Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России. Согласно его данным, у орков осталось 119 ракет "Искандер", 347 "3М55 Оникс", 980 С-300. Ракет морского базирования "Калибр" – 229.

Ракет воздушного базирования: Х-101 – 132, Х-555 – 150, Х-22/32 – 120, Х-35 – 356, Х-47М2 "Кинжал" – 43.

Резников также перечислил четырех врагов российского ракетного арсенала: блестящие украинские войска ПВО, бездарные российские ракетные войска, санкции, время.

"Давайте демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире!"

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В статье: война с россией Алексей Резников
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