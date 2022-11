Министр обороны Украины показал инфографику с количеством ракет, оставшихся у россиян

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России. Согласно его данным, у орков осталось 119 ракет "Искандер", 347 "3М55 Оникс", 980 С-300. Ракет морского базирования "Калибр" – 229.

Ракет воздушного базирования: Х-101 – 132, Х-555 – 150, Х-22/32 – 120, Х-35 – 356, Х-47М2 "Кинжал" – 43.

Резников также перечислил четырех врагов российского ракетного арсенала: блестящие украинские войска ПВО, бездарные российские ракетные войска, санкции, время.

Four enemies of the russian missile arsenal:

brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;

time.

