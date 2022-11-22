Европейский Союз выделяет Украине почти 3 миллиарда евро макрофинансовой помощи
Спасибо партнерам!
Урсула Фон Дер Ляйн
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении Украине 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи.
"Еврокомиссия предоставляет еще 2,5 млрд евро для Украины. Мы планируем выделить 18 млрд евро на 2023 год с регулярным предоставлением средств. Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
Как ожидается, еще 500 млн. евро Украина должна получить в декабре. Кроме того, Украина рассчитывает получить 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро в начале следующего года, эти средства будут включены в пакет на 18 млрд евро на 2023 год.
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