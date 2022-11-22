 Европейский Союз выделяет Украине почти 3 миллиарда евро макрофинансовой помощи ᐉ UA-Футбол
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Европейский Союз выделяет Украине почти 3 миллиарда евро макрофинансовой помощи

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Европейский Союз выделяет Украине почти 3 миллиарда евро макрофинансовой помощи

Урсула Фон Дер Ляйн

Новина українською

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении Украине 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

"Еврокомиссия предоставляет еще 2,5 млрд евро для Украины. Мы планируем выделить 18 млрд евро на 2023 год с регулярным предоставлением средств. Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Как ожидается, еще 500 млн. евро Украина должна получить в декабре. Кроме того, Украина рассчитывает получить 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро в начале следующего года, эти средства будут включены в пакет на 18 млрд евро на 2023 год.

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В статье: война с россией ЕС Европейский союз Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
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