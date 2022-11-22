Уничтожение российского пулеметного расчета из ПТРК - ВИДЕО
Минус пять оккупантов
Генштаб ЗСУ
Украинские воины уничтожили позицию вражеских пулеметчиков с помощью противотанкового ракетного комплекса.
Видеозапись точного удара управляемой ракетой бойцы опубликовали в соцсетях.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика!
Анігіляція кулеметного розрахунку кацапів pic.twitter.com/l4b56mRpEO— Мисливець за зорями (@small10space) November 22, 2022
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