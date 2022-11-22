 Уничтожение российского пулеметного расчета из ПТРК - ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Уничтожение российского пулеметного расчета из ПТРК - ВИДЕО

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Минус пять оккупантов

Уничтожение российского пулеметного расчета из ПТРК - ВИДЕО

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украинские воины уничтожили позицию вражеских пулеметчиков с помощью противотанкового ракетного комплекса.

Видеозапись точного удара управляемой ракетой бойцы опубликовали в соцсетях.

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В статье: война с россией
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