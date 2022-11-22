"Футбол вне политики", - Орбан отреагировал на критику за шарф "Великой Венгрии"
Кто бы сомневался
фото из соцсетей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на критику за шарф, в котором он пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции.
В своем Facebook он написал, что "футбол — вне политики", а сборная Венгрии — это команда "всех венгров, где бы они ни жили".
Напомним, что Орбана сфотографировали в шарфе,
Орбан и члены его партии "Фидес" неоднократно произносили реваншистские заявления с посягательствами на территории соседей.
Министерство иностранных дел Украины уже вызвало венгерского посла.
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