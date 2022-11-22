"Футбол вне политики", - Орбан отреагировал на критику за шарф "Великой Венгрии"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на критику за шарф, в котором он пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции.

В своем Facebook он написал, что "футбол — вне политики", а сборная Венгрии — это команда "всех венгров, где бы они ни жили".

Напомним, что Орбана сфотографировали в шарфе, на котором изображена "Великая Венгрия" — территории бывшего королевства Венгрия до Первой мировой войны. Сейчас большинство этих территорий входят в Австрию, Словакию, Румынию, Хорватию, Сербию и Украину. После Первой мировой Венгрии оставили лишь около 30% территорий из тех, которые она имела до начала войны.

Орбан и члены его партии "Фидес" неоднократно произносили реваншистские заявления с посягательствами на территории соседей.

Министерство иностранных дел Украины уже вызвало венгерского посла.